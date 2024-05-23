Daltonlar’ın boynu devrildi!

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'nın Viterbo şehrinde İtalyan, Alman, Türk polisinden oluşan bir ekibin düzenlediği Interpol operasyonuyla yakalandı. Daltonlar suç örgütünün firari lideri Boyun ve çete üyesi 18 kişi gözaltına alındı. İsviçre ve Almanya'da da örgüt üyelerine yönelik baskınlar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemiz adli makamlarınca suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan aranan, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunan ve 3'ü cinayet olmak üzere kasten yaralama, yağma vb. suçlarından kırmızı bültenle aranan Barış Boyun, İtalya polisi ile KOM Başkanlığı, Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Sakarya Emniyet Müdürlüklerince ortak çalışmalar kapsamında; İtalyan polisi tarafından yakalanmıştır.Suç örgütüne yönelik bugüne kadar İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Sakarya, ve Kütahya' da gerçekleştirilen 26 ayrı operasyonda 317 şahıs yakalandı" açıklaması yaptı. 2022'de de gözaltına alınan Boyun, Türkiye'nin iade talebine rağmen serbest bırakılmıştı. Barış Boyun, Bahadır Akdağ ve Beratcan Gökdemir'in (Can Dalton) yönettiği Daltonlar Çetesi, motosikletli suikast timiyle işledikleri cinayetlerle bilinmekte.Örgütün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticareti. Çete son olarak Yunanistan'da bir otomobildeki 6 Türk'ün öldürülmesiyle gündeme gelmişti. Nisan 2022'de Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Usta Hüseyin'i öldüren çete üyeleri, Sırp uyuşturucu çetesi Skaljari'nin lideri Jovan Vukotiç'i de Eylül 2022'de motosikletli timiyle sokak ortasında katletmişti.