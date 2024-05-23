İşte müfettiş raporu: Gizli tanığın firarı 9 gün sonra bildirildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında kirli kumpasın odağı olan firari gizli tanık Serdar Sertçelik'le ilgili İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ve adliyeye teslim edilen 84 sayfalık rapora SABAH ulaştı. Müfettişler, Organize Şube'den Sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik başta olmak üzere amir ve komiserlerin tümünün ifadesini aldı.Raporda; Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeliyken kaçışıyla ilgili ihmallere yer verildi. Sertçelik'in firarından 9 gün sonra 80 il emniyet müdürlüğüne ve Göçmen Kaçaklığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'na yazı yazıldığı belirtilen raporda, firarla ilgili nasıl kaçtığı ve kimin yardım ettiğiyle ilgili soruşturma yapılmadığı aktarıldı.Raporda emniyet görevlilerinin işledikleri suçların tek tek anlatıldığı ses kayıtlarıyla ilgili "Devlet memurluğuyla bağdaşmayacak konuşmalar gerçekleşmiştir" denildi. Sertçelik'in yayınladığı konuşmaların manipüle edilmediği, konuşmaların olduğu gibi yansıtıldığı, konuşmalarda devlet büyüklerinin isimlerinin geçtiği öne çıktı. Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği tespiti yapıldı.Öte yandan Emniyet Müdürü Şevket Demircan ve firari Serdar Sertçelik arasında tele-trafik köprüsünü kuran Nurullah Özgür Kopuk'un da ifadesi ortaya çıktı. Kopuk, Sertçelik'in "Beni Kaplan'ın ekibi vurdu" dediğini aktardı. Daha sonrasında Sertçelik'in "Emniyet verdiği sözü tutamadı. Bana yanlış yaptı" dediğini söyledi. Demircan ve Sertçelik arasındaki görüşmelerin kendi telefonu üzerinden emniyette kimsenin olmadığı bir odada yapıldığını belirten Kopuk, "Şevket'e kullanmış olduğum telefon üzerinden artık Sertçelik'le iletişime geçmemesini söyledim. Demircan da bana 'Senin telefonunla başladı, senin telefonunla bitsin' dedi" diye konuştu.