İzmir Büyükşehir’de maaş krizi

İzmir'de CHP'li ilçe belediyelerinde yaşanan maaş krizi Büyükşehir Belediyesi'ne de sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Metro A.Ş'de ay başında maaşlarla birlikte yatması öngörülen bayram mesaileri, iş riski ücretleri, gıda yardımı ve yemek paraları yatmadı. Sabah erken saatlerde maaşını çekmek için bankamatiklere koşturan işçiler karşılaştıkları manzara karşısında büyük şok yaşadı. Maaşlarını kıdeme göre 8 ila 10 bin lira arasında eksik alan işçiler karşılaştıkları manzara karşısında isyan etti.Metro A.Ş. ile işyerinde örgütlü Demiryol İş Sendikası İzmir Şube yönetimi arasında devam eden görüşmelerden de sonuç elde edilemedi. Durum böyle olunca örgütlü sendika eylem kararı aldı. Metro A.Ş.'de yaşanan maaş krizi sonrası işyerinde örgütlü Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi Halkapınar'da basın açıklaması düzenledi. Demiryol İş Sendika Başkanı Hamdullah Giral, "Sesimizi duyurana kadar yarın sabahtan itibaren sivil kıyafetle birlikte sakal eylemine başlıyoruz. Eğer sesimize kulak veren olmazsa eylemlerimiz artarak devam edecektir.Son imzaladığımız toplu sözleşmemizde haklarımızı almak için yaptığımız yasal grevden sonra Metro A.Ş. yönetimi intikam alma duygusuyla çalışanlara kin ve nefretle zulüm yapmaktadır. Metro A.Ş. yönetimine buradan bir kez daha sesleniyorum: Yaptığınız baskılardan, mobbingden ve işten atma tehditlerinizden vazgeçin artık... Sendika olarak biz ne dedik; işçilerin sesine kulak verin, işçileri huzursuz etmeyin, işçileri görmezden gelmeyin dedik. Siz ne yaptınız? İletişim yollarının tamamını kapatıp baskıya ve tehditlerinize devam ederek çalışanları değersizleştirdiniz" dedi.