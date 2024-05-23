SON DAKİKA | Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olmuşlardı! Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten kararı

"TÜRKİYE'DEN KAÇMASINA YARDIMCI OLDU"

Annesi Eylem Tok için ise oğlunu yurt dışına çıkardığı belirtilerek "Eylem Tok, "Suçluyu Kayırma" suçunun şüphelisidir. 1 Mart 2024 tarihinde Eylem'in 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, Eylem'in adına kayıtlı bir aracı İstanbul'daki Belgrad Ormanı yönünde sürerken, aynı yolda bozuk bir ATV'yi tamir etmeye çalışan beş kişiye çarptı. Eylem, 2 Mart 2024 tarihinde oğlunun Türkiye'den kaçmasına yardımcı oldu. Eylem ve oğlu, ülkeyi uçakla Mısır'a terk ettiler. Elde edilen bilgilere göre, şüpheli ve oğlu Mısır'dan ayrıldılar" denildi.