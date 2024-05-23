SON DAKİKA | Oğuz Murat Aci’nin ölümüne sebep olmuşlardı! Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur için kırmızı bülten kararı

Son dakika haberi! Eyüpsultan'da, 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 16 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Eyüpsultan'da trafik kazası sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan Eylem Tok ile 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
INTERPOL'E SUNULAN TALEP GEREKÇELERİ
Türkiye'nin kırmızı bülten çıkarılmasını talep ettiği gerekçeler ve 16 yaşındaki Timur Cihantimur'un karıştığı kaza şu şekilde anlatıldı.
Talepte "1 Mart saat 23.20'de, İstanbul'da Belgrad Ormanı'na doğru Davutpaşa Karayolu'nda, beş kurban araçlarını kenara çekip arızalanan ATV'lerini tamir etmeye çalışırken, aynı yolda araç kullanan şüpheli Cihantimur'un, kurbanların ve ATV araçlarının bulunduğu kalabalığa çarptı. Trafik kazası sonucunda kurbanlardan biri hayatını kaybetti ve iki kurban yaralandı. Şüpheli Timur, suçun işlendiği tarihte 16 yaşındaydı" denildi.
"TÜRKİYE'DEN KAÇMASINA YARDIMCI OLDU"
Annesi Eylem Tok için ise oğlunu yurt dışına çıkardığı belirtilerek "Eylem Tok, "Suçluyu Kayırma" suçunun şüphelisidir. 1 Mart 2024 tarihinde Eylem'in 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, Eylem'in adına kayıtlı bir aracı İstanbul'daki Belgrad Ormanı yönünde sürerken, aynı yolda bozuk bir ATV'yi tamir etmeye çalışan beş kişiye çarptı. Eylem, 2 Mart 2024 tarihinde oğlunun Türkiye'den kaçmasına yardımcı oldu. Eylem ve oğlu, ülkeyi uçakla Mısır'a terk ettiler. Elde edilen bilgilere göre, şüpheli ve oğlu Mısır'dan ayrıldılar" denildi.