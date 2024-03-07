Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:27

Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…

Ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, babasına ait lüks aracı aldı. Ehliyetsiz kullandığı lüks otomobil ile yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarptı. Dört kişiyi yaraladı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Ancak adalete teslim olmak yerine annesi Eylem Tok ile birlikte cinayetten birkaç saat sonra Mısır'a kaçtı! Türkiye'yi sarsan olayda, anne Eylem Tok, yeni bir açıklama yaptı. Pişkin sözlerine tepki yağdı: Bugün olsa yine yaparım kana kan…

Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…

Türkiye'nin konuştuğu olay 1 Mart'ta İstanbul Eyüpsultan!da yaşandı.

Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…

Sarıyer'den 3 ATV motoru ile geziye çıkan Oğuz Murat Acı (29), Tahsin Arslan (23), Süleyman Keçeci (21), Hasan Topal (25), İbrahim Gümüş (27), motorlardan birinin arızalanması üzerine emniyet şeridine park yaptı. Sürücüler, motorlarla ilgilenirken evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Acı, bölgedeki keskin viraj nedeniyle başka bir ATV motorunun ışıklarını yakarak önlem almaya çalıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…

OĞUZ MURAT ACI KURTARILAMADI

Bu sırada 'Doctor B.' lakabıyla tanınan ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile iki kitabı bulunan yazar Eylem Tok'un çocukları Timur Cihantimur, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra kafeden ayrıldı. Babasına ait lüks aracı ehliyetsiz şekilde kullanan Timur Cihantimur, ATV'lerin başındaki 5 kişiye çarptı. Lüks araç, su kanalına uçarken kaza sonucu Oğuz Murat Acı ağır yaralandı. Talihsiz adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…

ABD PASAPORTUYLA KAÇTI

Timur Cihantimur ise kaza sonrası olay yerine çağırdığı yazar annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırıldı.

Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…

Saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na giden ancak uçak bulamayan Eylem Tok ile Timur Cihantimur, 04.30 uçağıyla Mısır'a kaçtı. ABD pasaportu taşıdığı öğrenilen Timur Cihantimur ile annesi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

SON DAKİKA