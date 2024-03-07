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Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:27
Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…
Ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, babasına ait lüks aracı aldı. Ehliyetsiz kullandığı lüks otomobil ile yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarptı. Dört kişiyi yaraladı, evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'yı hayattan kopardı. Ancak adalete teslim olmak yerine annesi Eylem Tok ile birlikte cinayetten birkaç saat sonra Mısır'a kaçtı! Türkiye'yi sarsan olayda, anne Eylem Tok, yeni bir açıklama yaptı. Pişkin sözlerine tepki yağdı: Bugün olsa yine yaparım kana kan…