Yazar Eylem Tok yine konuştu! Oğlu Timur Cihantimur’u bu sözlerle savundu: Bugün olsa yine yaparım kana kan…

OĞUZ MURAT ACI KURTARILAMADI

Bu sırada 'Doctor B.' lakabıyla tanınan ünlü estetik cerrahı Bülent Cihantimur ile iki kitabı bulunan yazar Eylem Tok'un çocukları Timur Cihantimur, arkadaşlarıyla buluştuktan sonra kafeden ayrıldı. Babasına ait lüks aracı ehliyetsiz şekilde kullanan Timur Cihantimur, ATV'lerin başındaki 5 kişiye çarptı. Lüks araç, su kanalına uçarken kaza sonucu Oğuz Murat Acı ağır yaralandı. Talihsiz adam, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.