Tefecilik çetesinin 5 üyesi tutuklandı

Merhum psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen'in de aralarında bulunduğu çok kişinin taşınmazlarına borca karşılık teminat adı altında el koyan çetenin İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda yakalanan 5 üyesi tutuklandı. Tutuklananlar arasında, çetenin firari lideri Tanju A.'nın kardeşi CHP Silivri İlçe Meclis Üyesi Rıza A. da bulunuyor. Firari Tanju A.'nın da aralarında bulunduğu 4 çete üyesini yakalama çalışmaları sürüyor. İddialara göre Gülten Dümen, yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle Cihangir'deki 5 katlı taşınmazını satmak istedi. Apartmana değerinin çok altında olmak üzere 30 milyon lira değer biçen çete, bunun 8 milyon 77 bin lirasını ödedi. Ancak noterde satış gerçekleşir gerçekleşmez tapunun devrinin gerçekleştiği çete üyesi Emrah E. bloke koydukları parayı da geri çekti. Gülten Dümen ile buluşan çete üyeleri, Dümen'in kolundaki "Rolex" marka saati ve çantasındaki 10 bin doları da gasp etti.