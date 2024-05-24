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Giriş Tarihi: 24.5.2024 16:41 Son Güncelleme: 24.5.2024 17:13

Romanya’da başıboş köpek sorununa çözüm böyle geldi: Ülkede infial yaratan olay sonrası harekete geçtiler

Sahipsiz sokak hayvanları sorununun çözümüne ilişkin yasa teklifi, tartışmaları beraberinde getirdi. AK Parti grubunda yürütülecek istişare sürecinin ardından hazırlanacak yasa merak konusuyken akıllara Romanya’da yaşanan benzer bir süreç geldi. 2013 yılında 4 yaşındaki bir çocuğun sokak köpekleri tarafından uğradığı saldırıda ölmesinin ardından geçen yasa, yeniden gündeme geldi.

Romanya’da başıboş köpek sorununa çözüm böyle geldi: Ülkede infial yaratan olay sonrası harekete geçtiler

Sahipsiz sokak hayvanları sorununun çözümüne ilişkin yasa teklifi hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yöneteceğini belirterek, "Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak." dedi.

AK Parti grubunda yürütülecek istişare sürecinin ardından, çalışmanın yasa teklifi haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

ROMANYA DA BENZER BİR KARARA İMZA ATTI

Özellikle sosyal medyada sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili düzenleme hakkında yorumlar ve tartışmalar büyürken Romanya'da yapılmış benzer bir düzenleme yeniden gündeme geldi.

Romanya'da 2013 yılında yaşanan olayda 4 yaşındaki küçük bir çocuk, büyükannesi tarafından oynaması için götürüldüğü parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ İNFİAL YARATTI

Bükreş'te gerçekleşen olayda büyükannesi tarafından yalnız bırakılan küçük çocuğun etrafını saran köpek sürüsünün yaraladığı 4 yaşındaki Anghel, trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.

Ülkede büyük bir infial yaratan olay sonrası Romanya Parlamentosu, sokak köpeklerinin itlafına onay veren yasa tasarısına onay vermişti.

Sokak köpeklerinin öldürülmesine yönelik yapılan gösteriler ve 4 yaşındaki Anghel'ın ölümünü izleyen günlerde bir kişinin daha köpek saldırısı uğramasının ardından Romanya Parlamentosu referanduma gerek bırakmayacak bir kanun düzenlemesine gitmişti.

Bu düzenleme ile sokak hayvanlarının uyutulmasına izin verildi.

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Parlamento tarafında kabul edilen yasa Başbakan Traian Basescu'nun onayından sonra Anayasa mahkemesine gönderildi. Anayasa mahkemesinin verdiği kararda sokak köpeklerinin uyutulmasında anayasal bir engel olmadığına kanaat getirildi.

Kanuna göre sahipsiz olduğu belirlenen köpeklerin, bölgesel idareler tarafından yakalanması gerekiyor. 14 gün içinde sahiplendirilemeyen köpekler ise uyutuluyor.

2013 yılı itibarıyla Romanya'da sokaklarda yaşayan köpeklerin sayısı 80 binin olduğu belirtilirken, kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte günümüzde bu sayının oldukça az olduğu belirtiliyor.

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Romanya’da başıboş köpek sorununa çözüm böyle geldi: Ülkede infial yaratan olay sonrası harekete geçtiler
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