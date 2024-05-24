Romanya’da başıboş köpek sorununa çözüm böyle geldi: Ülkede infial yaratan olay sonrası harekete geçtiler

Sahipsiz sokak hayvanları sorununun çözümüne ilişkin yasa teklifi hazırlanıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "sahipsiz hayvanlara yönelik düzenleme" konusunda Meclis'te gerçekleştirilecek çalışmaları kendisinin yöneteceğini belirterek, "Bu çalışmaları 15 gün yürüteceğim. Meclis kapanmadan büyük ihtimalle Kanun Teklifi, Meclis Başkanlığına sunulacak." dedi.
AK Parti grubunda yürütülecek istişare sürecinin ardından, çalışmanın yasa teklifi haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
ROMANYA DA BENZER BİR KARARA İMZA ATTI
Özellikle sosyal medyada sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili düzenleme hakkında yorumlar ve tartışmalar büyürken Romanya'da yapılmış benzer bir düzenleme yeniden gündeme geldi.
Romanya'da 2013 yılında yaşanan olayda 4 yaşındaki küçük bir çocuk, büyükannesi tarafından oynaması için götürüldüğü parkta sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ İNFİAL YARATTI
Bükreş'te gerçekleşen olayda büyükannesi tarafından yalnız bırakılan küçük çocuğun etrafını saran köpek sürüsünün yaraladığı 4 yaşındaki Anghel, trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti.
Sokak köpeklerinin öldürülmesine yönelik yapılan gösteriler ve 4 yaşındaki Anghel'ın ölümünü izleyen günlerde bir kişinin daha köpek saldırısı uğramasının ardından Romanya Parlamentosu referanduma gerek bırakmayacak bir kanun düzenlemesine gitmişti.
Bu düzenleme ile sokak hayvanlarının uyutulmasına izin verildi.
Romanya'da sokak hayvanları sorunu için ne yapıldı? | Video
Parlamento tarafında kabul edilen yasa Başbakan Traian Basescu'nun onayından sonra Anayasa mahkemesine gönderildi. Anayasa mahkemesinin verdiği kararda sokak köpeklerinin uyutulmasında anayasal bir engel olmadığına kanaat getirildi.
Kanuna göre sahipsiz olduğu belirlenen köpeklerin, bölgesel idareler tarafından yakalanması gerekiyor. 14 gün içinde sahiplendirilemeyen köpekler ise uyutuluyor.