Romanya’da başıboş köpek sorununa çözüm böyle geldi: Ülkede infial yaratan olay sonrası harekete geçtiler

Sokak köpeklerinin öldürülmesine yönelik yapılan gösteriler ve 4 yaşındaki Anghel'ın ölümünü izleyen günlerde bir kişinin daha köpek saldırısı uğramasının ardından Romanya Parlamentosu referanduma gerek bırakmayacak bir kanun düzenlemesine gitmişti.