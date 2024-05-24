Şehit savcının kanı yerde kalmadı

Tunceli'de 2023'te etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin turuncu kategoride arandığı belirlendi. Turuncu kategoride aranırken etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 2012'de Ovacık'ta savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi. Tunceli'nin Ovacık ilçesi Doludibek kırsalında 19 Ekim 2023'te 3 bölücü terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. Teröristlerin kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalarda Edesa-Saadet kod adlı Hatice Yılmaz'ın ve Eser Kod adlı Dilan Durak'ın turuncu kategoride aranan teröristler olduğu belirlendi.Bu tespitlerde terörist Edesa-Saadet kod adlı Hatice Yılmaz'ın Ovacık'ta 19 Eylül 2012'de savcı Murat Uzun'un şehit edilmesi olayında yer aldığı tespit edildi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun'' dedi. Öte yandan DEM Parti Batman Milletvekili Zeynep Oduncu, etkisiz hale getirilen terörist Hatice Yılmaz'ın cenazesine katılmıştı.