Almanya’da çarpıcı analiz: Afrika’da etkili olan yeni güç Türkiye

Türkiye, Afrika'da hem ekonomik ve insani yardımlar hem de diplomatik ve kültürel işbirlikleri ile güvenilir bir dost olduğunu defalarca kez kanıtladı.

Öte yandan Almanya'da, Afrika'da etkili olan yeni büyük gücün Türkiye olduğu vurgulanan bir analiz yayımlandı.

Alman Yedek Askerleri Birliği'ne ait internet sitesinde, Konrad Adenauer Vakfının Sahel Programı Başkanı Ulf Laessing'in kaleme aldığı analiz yer aldı.