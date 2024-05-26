Japonya’dan Bilal Erdoğan’a ödül

Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'a "Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Rozeti" takdim etti. Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nce düzenlenen törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bilal Erdoğan ve ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Japonya Başbakanı Özel Danışmanı İijima Isao, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye'nin eski Tokyo büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, törende yaptığı konuşmada Erdoğan'ın Japonya'nın geleneksel okçuluk gösterisi olan Yabusame'nin küresel olarak yaygınlaşmasına ve tanınmasına büyük katkıda bulunduğunu belirtti. Takahiko, "Japon Kültürüne yönelik uluslararası toplumun bilincini artırmak konusunda Sayın Erdoğan'ın kararlılığı ve önderliği için en derin saygılarımı sunuyorum" dedi. Bilal Erdoğan da salondakileri Japonca selamlayarak başladığı konuşmasında taltiflerinden dolayı Japonya Devleti ve Büyükelçiliği'ne teşekkür ederek, Türkiye-Japonya ilişkilerinin çok eskilere dayandığını söyledi. Erdoğan, "Dünyanın bütün milletlerinin kendi kültürlerini yaşatabilmesine, öz güvenle sunabilmesine imkan sağlanması gerekir. Türkiye ve Japonya'nın da bu felsefeyi savunan ülkeler ve milletler olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.