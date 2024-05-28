Uyutulmadı saldırganlığı ölçüldü

Sokak hayvanlarının kontrol altına alınabilmesiyle ilgili nasıl bir çözüm yolu izleneceğine ilişkin kamuoyunda tartışmalar sürerken, Antalya'da örnek olabilecek bir "can dost" operasyonu gerçekleştirildi. SABAH'ın edindiği bilgiye göre, Antalya'da yaşayan bir vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na gönderdiği dilekçede sokaktaki bir köpeğin saldırgan olduğu yönünde şikâyette bulundu ve belediyenin de görevini yerine getirmediğini öne sürdü. Bunun üzerine TBMM, konuyu Antalya Valiliği'ne ileterek sokak köpekleriyle ilgili kentte yapılan uygulamaların şikâyet konusu vaka özelinde bildirilmesini istedi.Antalya Valiliği ise şikâyet üzerine neler yapıldığına ilişkin bilgilerin yer aldığı bir rapor hazırlayıp TBMM'ye gönderdi. Geçtiğimiz günlerde Meclis'e ulaşan raporda söz konusu köpekle ilgili yapılanlar aşama aşama anlatıldı. Buna göre, Antalya Valiliği, Konyaaltı bölgesinde bulunan köpeğin, ilgili belediye ekipleri tarafından yakalanarak hızlı şekilde bakımevine alındığı belirtildi. "Köpek bakımevimize alındıktan sonra rehabilitasyon çalışmaları başlamış, 10 gün sürecince bakımevimizde veteriner hekimlerimizin gözetiminde incelenmiştir" ifadelerinin yer aldığı raporda Valilik, köpeğin kısırlaştırma işleminin gerçekleştirildiğini ve kuduz aşısı uygulandığı da kaydetti. Valilik ayrıca tutulan tutanaklarla bahse konu köpeğin bakımevindeki hiçbir köpeğe, hastabakıcıya ya da veteriner hekime saldırgan bir tavrının gözlenmediğini de rapor etti. Köpeğin bu işlemlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı kaydına alınarak 5199 Sayılı Hayvan Hakları Yasası gereği alındığı alana geri bırakıldığı ifade edildi. Daha sonra takibi ve kontrolü yapılan köpeğin mahalle halkı tarafından sahiplenildiği de kaydedildi. Raporda, 2023'te Antalya'da toplam 193 sahipsiz hayvan için aynı uygulamanın yapıldığı bildirildi. TBMM'nin talebi üzerine hazırlanan bu raporda anlatılan uygulamanın, tartışma konusu olan sokak köpeklerine ilişkin örnek bir uygulama olabileceği değerlendiriliyor.