Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"FETİH ANLAŞILMADAN KIZILELMA İDEALİ ANLAŞILAMAZ"

Grup toplantımızın ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm misafirlere hoş geldiniz diyor, bizi izleyen vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. AK Parti'nin hizmet ve kardeşlik siyasetini temsil eden dava arkadaşlarıma selamlarımı iletiyorum.

Daha 21 yaşında askeri dehasıyla, ilmiyle ve cesaretiyle İstanbul'u bizlere armağan eden Fatih Sulan Mehmet ve ordusunu rahmetle yad ediyoruz. İstanbul'u fethederek bir çağın kapasını kapattı yeni bir çağın kapılarını açtı. O tarihten itibaren İstanbul, bilim ve sanat merkezi haline gelmiştir. Dünya tarihi için ne kadar önemliyse, Fatih-millet kimliği bakımından da aynı derece mühimdir.

Fetih anlaşılmadan gemileri karadan yürütülen azim, ufuk ve strateji anlaşılmaz. Fetih İstanbul'un karanlık bahtını, aydınlığa çevirmek demektir. Fetih şehri bir gül bahçesine, gönül bahçesine dönüştürmek demektir. Fetih anlaşılmadan kızılelma ideali anlaşılamaz.

"İSTANBUL MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR"

Birileri hala kabullenemeseler de İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslüman'dır. Allah'ın izniyle ebediyen öyle kalacaktır. Siyasi hayatımızın hiçbir safhasında İstanbul'a şehirlerden bir şehir olarak bakmadık. İstanbul her şeyden önce bize ecdadın, şehit ve gazilerin emanetidir. İstanbul milletimizin göz bebeğidir. İstanbul'a hizmet ederken bu şuurla hareket ettik. Ayasofya'yı zincirlerinden kurtarıp işte bu şuurla tekrar ibadete açtık.

Şehrin her karışına eserlerimizle mührümüzü işte bunun için vurduk. İstanbul'u korumaya devam edeceğiz. İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümünün bir kez daha hayırlı ve mübarek olmasını temenni ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: HER ŞEYİ AÇIK AÇIK İTİRAF ETSİN

28 Mayıs seçimlerinin de birinci yıl dönümü. Buradan 28 Mayıs'ta görevi bir kez daha şahsımıza tevdi eden aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağda solda vatan millet edebiyatı yapanların, koltuk uğruna tüm siyasi değerlerini nasıl sattıklarını gördük. Ortaya dökülenler buzağının sadece görünen kısmıdır. Asıl büyük skandallar suyun altında saklıdır. Karanlık noktaları aydınlatacak olanlar dönemin aktörleridir. 6'lı koalisyonunun cumhurbaşkanı adayının üzerindeki şüpheli bulutları temizlemesi lazım. Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İmalarla konuşmayı bıraksın. Her şeyi açık açık itiraf etsin.

Milletimizin şahsımıza deruhte ettiği ağır mesuliyetin farkındayız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliğinin ve dirliğinin teminatıyız. Farklı tercihte bulunanların da emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz."