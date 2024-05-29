Başkan Erdoğan'dan ABD'ye Gazze tepkisi: "Bu kan senin eline de bulaştı" | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze ve Refah'taki katliamına ses çıkarmayan ABD'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Dünya kanla beslenen vampir Netanyahu'nun barbarlığını izliyor. Ey ABD, bu soykırımdan siz de İsrail kadar sorumlusunuz." dedi. Katliama ses çıkarmayan İslam dünyasına da çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, "Ortak karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Tepki göstermek için daha ne olmalı? Allah bunun hesabını sorar." ifadelerini kullandı.