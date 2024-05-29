DEM Partili belediyede işçi kıyımı sürüyor... 40 kişinin daha işine son verildi

Diyarbakır'da DEM Partili Bağlar Belediye yönetimi daha önceki işten çıkarmalar için "son 6 ayda işe alınanlar ve işe gelmeden maaş alanlar çıkarıldı" açıklamasını yapmıştı. Ancak işten çıkarılanların önemli bir bölümünün uzun yıllardır belediyede çalışanlar olduğu ortaya çıktı. İşten çıkarmalara bütçe yetersizliğini gerekçe gösteren Bağlar Belediyesi, bir yandan isçi kıyımı yaparken diğer yandan da yeni alımlar yapıyor. Son iki ayda birçok birime yeni alımlar yapıldı. Bu arada, DEM Partili Bağlar Belediyesi, KHK ile işten atılan memurların kritik birimlere müdür yapılması ve işçilere uygulanan mobing uygulamalarıyla gündeme gelmişti.