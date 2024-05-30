İsrail tüm insanlık için tehdit

Dünya, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını canlı yayında izliyor MASUM çocuklardan ne istediniz? Hiç mi vicdanınız yok? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok?İSRAİL uluslararası hukuk kontrolüne girmeden kimse güvende değilBARBARLIK Gazze ile sınırlı mı sanıyorsunuz, kan içmeye doymayacaklarABD, bu kan senin eline de bulaştı. Soykırımdan siz de sorumlusunuzAVRUPA susarak kendisini var eden tüm değerleri ayaklarının altında çiğnediBM bu soykırımı durduramayacaksan sen ne işe yararsın! Gazze'de BM ruhu da öldüİSLAM dünyası ortak karar için neyi bekliyorsunuz? Allah bunun hesabını hepimize sorarİNSANLIK ittifakıyla Netanyahu ve cinayet şebekesi derhal durdurulmalıdırBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısında konuştu:İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımın, milyonlarca sivilin sığındığı Refah bölgesine yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Sivillerin yaşam mücadelesi verdikleri çadırlara düzenlenen saldırının görüntülerine bakmaya kalp dayanmıyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz? İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı mı? Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insafınız yok? Hiç mi değeriniz, sınırınız, haddiniz, hududunuz yok? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Kalbinizde merhametin zerresi de mi yok? Yeryüzünde hiçbir din, vallahi şu vahşeti meşrulaştıramaz.Dünya, bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti; bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Ey Avrupa'nın devlet ve hükümet başkanları, bu soykırımına, barbarlığına, vampirliğine siz de susarak ortak oldunuz. Kedinizi var eden bütün değerleri ayaklarınızın altında çiğnediniz.Gazze'de BM de ruhuyla birlikte ölmüştür. Ey BM, tüm insanlığın izlediği soykırımı durduramayacaksan ne işe yararsın? Şu an itibarıyla, 147 ülke Filistin'i bir devlet olarak tanımış durumda. Dünya 5'ten büyüktür. 147 de 5'ten büyüktür.İslam dünyasına da bir çift sözüm var: Ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz? Allah bunun hesabını hepimize sorar. Bir avuç terörist, İslam coğrafyasının tam kalbinde Müslüman soykırımı yaparken görmezden gelene Allah hesabını sorar.Hukuk ve kural tanımaz bir İsrail tüm insanlık için tehdit. Hitler geç de olsa durdurulmuştu. Netanyahu ve cinayet şebekesi de tamamen kontrolden çıkmadan insanlığın ittifakıyla artık derhal durdurulmalı.Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan Meloni'ye, İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin Devleti'ni tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi. Erdoğan, ayrıca Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve İrlanda Başbakanı Simon Harris ile de telefonda görüştü. Erdoğan, tebrik ettiği iki lidere Filistin'le ilgili aldıkları kararın bölgede sürdürülebilir barışa katkı sağlayacağını söyledi.yaşında, askeri ve siyasi dehasıyla, birinci sınıf mühendisliğiyle, abidevi kişiliğiyle, ilmiyle, cesaretiyle İstanbul'u millete armağan eden Fatih Sultan Mehmed'i ve ordusunu bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Fetih anlaşılmadan, milletimizin mefkuresi, Kızılelma ideali anlaşılmaz. Fetih anlaşılmadan, gemileri karadan yürüten azim, inanç, ufuk ve strateji anlaşılmaz. Yahya Kemal'in İstanbul'u niye 'Türk İstanbul' diye tarif ettiği anlaşılmaz. Fetih, İstanbul'un karanlık bahtını aydınlığa çevirmek demektir. Fethe 'işgal' diyenlerin, İstanbul'un duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı' yazılarıyla kirletenlerin Haçlı sürülerinden hiçbir farkı yok.28 Mayıs seçimleri sonrasında ifşa olan gizli saklı anlaşmalar, ülkemizin nasıl büyük bir felaketin eşiğinden döndüğünü ortaya koyuyor. Koltuk uğruna, üç kuruşluk siyasi çıkarları uğruna savundukları tüm değerleri nasıl kolayca sattıklarını hep beraber takip ediyoruz. 6'lı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayı, hazır bolca da vakti varken, üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemeli. Türkiye'ye vakit kaybettirecek tartışmalar yerine, çıksın, milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin, imaları bıraksın, her şeyi açık itiraf etsin. Biz o zehirli hançerin, 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermedik.BaşkanErdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı iade-i ziyaretin tarihine ilişkin gazetecilerin sorusuna "Ayın 9'undan sonra" yanıtını verdi. Erdoğan, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla görüşme ihtimaline dair soruyaysa da "Görüşmemek için bir sebep yok" yanıtını verdi.