SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun...

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere yönelik Ankara Merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 127 şüpheli yakalandı.
"SAADET ZİNCİRİ" SİSTEMİ OLUŞTURULDU
Şüphelilerin, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım/satım platformu üzerinden "Sıfır Risk ile Yüksek Kazanç" vaadiyle vatandaşların yatırıma yönlendirildiği, otomatik al-sat işlemlerini gerçekleştiren bot uygulaması satıldığı belirlendi.
1 MİLYAR DEĞERİNDE TAŞINMAZA EL KONULDU
Operasyonlar sonucunda; 1️ milyar Türk lirası değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına,1️ adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" şeklinde açıklama yaptı.