SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 21 ilde coin operasyonu: 1 milyar dolarlık vurgun...





1 MİLYAR DEĞERİNDE TAŞINMAZA EL KONULDU

Operasyonlar sonucunda; 1️ milyar Türk lirası değerinde 177 adet taşınmaz ve 61 adet taşınır mal varlığına,1️ adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.