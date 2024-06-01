HDP’li eski başkana PKK gözaltısı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı polisleri; dün sabah 06.00'da bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan kadın 'Yüksel Yaşar' adına düzenlenen kimliği verdi. Kimliğin sahte olduğu tespit edilince parmak izi kontrolü yapıldı. Şüphelinin eski HDP Ağrı Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar olduğu ortaya çıktı.Betül Yaşar'ın PKK üyeliği suçundan arandığı belirlendi. Bosna Hersek'e kaçmayı planladığı saptanan Yaşar'ın, kardeşi Yüksel Yaşar'ın kimlik bilgileriyle ve kendi fotoğrafıyla hazırlanmış sahte kimlik ve sahte pasaport ile dolaştığı, tanınmamak için havalimanı'na başörtüsü takarak geldiği tespit edildi. Betül Yaşar adliyeye sevk edildi.