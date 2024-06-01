KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan bir ilk: O ülkede büyük bir sevgiyle karşılandı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirerek ülkede yaşayan 200 bine yakın KKTC ve Türk vatandaşı ile kucaklaştı. Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Avustralya temaslarında Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolar ile uyguladıkları yeni siyaseti anlatması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne bağlı medyayı rahatsız etti.

Ziyaretti SABAH'a değerlendiren Tatar, Avustralya'da yaşayan Kıbrıs Türklerinin bu ziyaretle devletlerinin kendilerine sahip çıktığını bir kez daha gördüğünü söyledi. Tatar, "Bizim Avustralya'ya gitmemiz yıllarca engellendi. Yunanistan ve GKRY lobilerini kullanarak KKTC Cumhurbaşkanı'na vize verdirtmediler. Bu sebeple daha önceki cumhurbaşkanları bu ziyareti gerçekleştiremedi. Ben de bu konuda zorluk yaşasam da Türk Dışişleri Bakanlığı ve bizim temaslarımız ile uygun şekilde bu ziyareti gerçekleştirdim.