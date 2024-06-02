Küresel çetenin ilk kalkışması

İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı'nda bulunan ağaçların başka bir bölgeye nakledilmesini bahane ederek ortalığı yangın yerine çeviren Gezi Parkı eylemlerinin 11 yıl geçti.Eylemler başladı. Taksim Bölgesi Yayalaştırma Projesi kapsamında Gezi Parkı'ndaki bazı ağaçların başka yere nakledileceği gerekçesiyle Taksim Gezi Parkı Koruma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, parkta nöbet tutmaya başladı. Çalışmaların devam etmesi için parkı boşaltmaya çalışan emniyet güçleri ile grup arasında yaşanan tartışma arbedeye dönüştü. Yaşanan arbede sonucunda göstericiler "doğaya zarar verdiği" iddiasıyla iş makinelerini durdurmaya çalışırken, polis de grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Olayların ardından yayalaştırma projesi çalışmalarına ara verildi.Emniyet yetkilileri, göstericilerden parkı tahliye etmesini ve kurulan çadırları kaldırmasını istedi. Ancak daha sonra FETÖ'cü olduğu ortaya çıkacak olan dönemin İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli, çadırların yakılması talimatı verdiği ortaya çıktı.Eylemler ülke geneline yayıldı. O dönemde Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran'da Taksim Gezi Parkı eylemlerine katılanlara çağrıda bulunarak, "Oradaki tüm eylemcilerin, tüm göstericilerin büyük fotoğrafı görmelerini, oynanan oyunu anlamalarını, samimi olanları, özellikle oradan çekilmeye davet ediyorum. Kendilerinden bunu Başbakanları olarak bekliyorum" dedi.Gezi Parkı'ndaki olayları, aralarında CNN International ve BBC gibi ünlü televizyon kanalları ile Reuters gibi haber ajanslarının da bulunduğu yabancı medya kuruluşlarının "Türkiye'de iç savaş var" gibi yansıtması tepki topladı. CNN International'ın dışında ABD için yayın yapan CNN kanalının 11 Haziran'da 7 saat kesintisiz Türkiye yayını yapması Amerikalıları dahi şaşırttı. Uluslararası basın mensupları, canlı yayınlardaki manipülatif haberleriyle tepki topladı."Taksim Platformu" temsilcileri Başbakan Vekili Bülent Arınç ile görüştü. Arınç'a ortak talepleri içeren bir belge iletildi, "Olayların seyrini hükümetin atacağım adımlar belirleyecektir" açıklaması apıldı. O talepler arasında başta 3. Köprü, 3. Havaalanı, Kanal İstanbul, HES'ler olmak üzere "ekolojik değerlerin talanı" gerekçesiyle projelerin durdurulması talep edildi.İstanbul'da başlayan ve ülke geneline yayılan olaylarda 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılmaz hale geldi. Ayrıca 326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. İstanbul Taksim başta olmak üzere birçok kentteki esnaf da eylem nedeniyle kepenk kapattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise yüzlerce milyar doları bulduğunu bildirdi.