Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Bir süredir diyaliz tedavisi gören eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi, iş insanı Özer Uçuran Çiller, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Yeniköy'deki evinde rahatsızlandı. Sabah saatlerinde kalp krizi geçirdiği öğrenilen Çiller'in hayatını kaybettiği öğrenildi.Özer Uçuran Çiller'in cenazesi özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Çiller'in, yarın öğle namazı sonrasında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kınılacak cenaze namazına müteakip, Kilyos Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.1937 yılında doğan, Şeyhülislam Zanbilli Ali Efendi'nin torunlarından merhume İsmet Uçuran ve merhum Mehmet Ramiz Uçuran'ın oğlu, mühendis ve iş insanı Özer Uçuran Çiller, Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller'le 1963 yılında evlenip "Çiller" soyadını aldı. Çiller ailesinin, erkek çocuğu olmadığı için Özer Uçuran'ın, kendi isteği ile bu soyismini aldığı biliniyor. Çiller çiftinin bu evlilikten Mert ve Berk adında 2 çocukları dünyaya geldi.Saint Joseph Fransız Lisesi'nde okuduktan sonra Robert Kolej'de (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı. Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazandı. Marsan Holding Onursal Başkanı olan Özer Uçuran Çiller, Çukurova Holding'te CEO olarak da görev yapmıştı.