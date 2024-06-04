Bunun adı eziyet! CHP’li Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden, 38 derece güneşin altında mesai çıkışı anma töreni!

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Nâzım Hikmet'in ölümünün 61. Yıldönümü dolayısıyla karikatür sergisi düzenlendi. Karikatürcüler Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik saati ise Denizli Büyükşehir Belediye personelinin iş çıkışı olarak 17:00'de belediye binası önünde gerçekleştirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi binasında bulunan dev ekranda, hava sıcaklığının 38 derece gösterdiği saatte yapılan etkinlik ise tepkiye yol açtı. Delikli Çınar Meydanı'nda düzenlenen serginin açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Genel Sekreter Yardımcıları Onur Yılmaz, Hülya Bartal ve Özgür Başkurt, davetliler, Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı. Denizl Büyükşehir Belediyesi tarafından servislenen haber metninde ise "çok sayıda vatandaş katıldı" ibaresi de dikkat çekti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise sıcağın altında hazırlanan kürsüde yaptığı konuşmada, "Ben' değil, 'biz' diyebilenlerin olduğu, kendi gemilerini kurtaranların değil, halkının gemilerini kurtaranların kaptan olabileceği şiarın edinildiği bir süreci götürme arzusundayız. Nazım Hikmet, sadece Türk halkının ve Türkiye halklarının bir şairi değil, dünya halklarının bir şairidir. Ömrünün büyük bir kısmı sürgünlerde geçmiş, hayatının 17 yılını cezaevinde geçirmiş, tüm dünyanın kabul ettiği ve önünde saygıyla eğildiği şairimizdir. Yaşarken hak ettiği değeri maalesef görmedi. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak biz de bir farkındalık yaratmak adına bu sergiyi düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler sergide yer alan 50 özel karikatürü inceledi.