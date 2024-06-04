DEM Partinin izinsiz yürüyüşlerine polis müdahale etti.. 2 polis yaralandı, 14 gözaltı

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapsamında DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alınırken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Akış'ın yerine İl Valisi Ali Çelik başkanvekili olarak görevlendirdi. Yapılan atamanın ardından DEM Parti ve terör örgütü KCK açıklama yaparak, gösterilerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine bölgede Iğdır, Tunceli, Muş, Ağrı, Şırnak, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Hakkâri valilikleri gösteri, yürüyüş ile açık hava toplantılarının geçici süreyle yasaklandığını duyurdu. Alınan yasağa rağmen DEM Partili milletvekilleri Hakkâri'ye gitti.

İKİ POLİS YARAYANDI

DEM'liler başta Hakkâri olmak üzere bölgedeki kentlerde izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Diyarbakır'da DEM Partililer, Kayapınar ilçesinde toplandı. Valiliğin yasak kararına rağmen Diclekent Bulvarı'na yürümek isteyen gruba polis, uyarıların ardından müdahale etti. Atılan taşlardan dolayı 2 polis yaralanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

DEM MİLLETVEKİLLERİ HAKKÂRİ'DE YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEDİ

Hakkâri'de aralarında DEM Partili milletvekillerinin de olduğu kalabalık grup, belediye binası önünde yürüyüş ve basın açıklaması yapmak isteyince polis, valiliğin yasak kararını hatırlatarak izin vermedi. DEM Parti il binası önünde polis ekiplerince bekletilen milletvekilleri, daha sonra yapılan müzakere sonucu çarşı merkezinde yürümelerine izin verildi. Altay Caddesi üzerinde bulunan belediye binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen DEM partililere, polis izin vermedi. Bunun üzerine partililer gece geç saatlere kadar oturma eylemi yaptı. Polis, kent merkezinde geniş güvenlik önlemi alırken, belediye binasının bulunduğu sokağın giriş ve çıkışları bariyerlerle kapatıldı.

VAN'DA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Van'da, DEM Parti Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın gözaltına alınmasına tepki göstermek amacıyla izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale ederken, çıkan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı. Bölgede izinsiz gösterilerde bulunmak isteyen gruplara müdahale eden polis toplamda 14 kişiyi gözaltına aldı.