Köpek saldırısından belediyeler sorumlu

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Kent Ormanı'nda 11 Mart 2021'de yaşanan olayda, avukat Selman Eke ormanda spor yaptığı sırada 5-6 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kolundan ve bacağından yaralanan, montu, telefonu ve pantolonu da zarar gören Eke, saldırıdan sorumlu tuttuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ihtarname çekip şikâyetçi oldu. İhtarnamesine cevap alamayan Eke, İzmir İdare Mahkemesi'ne başvurarak hizmet kusuru bulunduğunu iddia ettiği belediyeden, 10 bin lira maddi, 15 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.Dava sonucunda mahkeme, sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Selman Eke'ye 15 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. İdarenin gerekli önlemleri alma konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve kişilerin kamusal alanda güven içinde yaşamasını sağlayan önlemleri yeterince almadığını kaydetti. Kararda, belediyenin insan ve çevre sağlığı açısından artık tehdit mahiyetinde bulunan saldırgan sokak hayvanlarını toplayıp rehabilite etme konusundaki görevlerini yapmadığı ve hizmet kusuru olduğu belirtildi. Dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, Balçova Belediyesi'nin de yaşanan olaydan sorumlu olduğu gerekçesiyle, Balçova Belediyesi'ni de davaya dahil ederek yerel mahkemenin kararını onadı.SABAH'a konuşan avukat Selman Eke, "Tazminat miktarının 1 TL veya 100 bin TL olması önemli değil. Önemli olan, bu dava sonucunda idarenin kusurunun sabit hale gelmesidir. İdarenin, sokak hayvanlarıyla ilgili sorumluluklarını yerine getirmediği yargı tarafından tescil edildi. Bu benim için maddi boyutundan daha önemli ve değerli. Yasal düzenleme yapılırken hayvanların yaşam haklarının korunması, onların refahının sağlanması ve insanhayvan ilişkilerinin dengeli bir şekilde düzenlenmesi, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması, sadece onların değil, aynı zamanda toplumun genel huzur ve güvenliğinin sağlanması açısından da büyük önem taşıyor" dedi.