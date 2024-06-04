Yazar Kahraman Tazeoğlu İsrail zulmüne ses çıkarmayan ünlüleri topa tuttu: Hepsi çıkarları uğruna sınıfta kaldı

ESENLER'DE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMİ

Sabah.com.tr, Esenler'de tek başına İsrail'i boykot eden genç bir kadına gösterilen tepkiyi kamuoyuna duyurmuş, bu görüntüler yoğun şekilde izlenmişti. Olayın ardından Esenler'de binlerce kişi genç kıza destek vermek, İsrail'e tepki göstermek için toplandı. Eyleme destek veren isimlerden biri de Yazar Kahraman Tazeoğlu'ydu. Tazeoğlu, sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜM EDEBİYATÇI VE SANATÇILAR SORUMLU DAVRANMALI"

Tazeoğlu, "Her yazar, her edebiyatçı yaşadığı çağdan sorumludur. Ben de yaşadığı çağdan sorumlu bir edebiyatçı olarak bugün bu gıyabi cenaze namazını kılmak için buraya geldim." diyerek sanat camiasına seslendi:

Tüm edebiyatçı ve sanatçıların aynı sorumlulukta davranmalarını istiyorum, en azından bekliyorum. Yapmayanlar için çok üzülüyorum.