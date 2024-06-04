Yazar Kahraman Tazeoğlu İsrail zulmüne ses çıkarmayan ünlüleri topa tuttu: Hepsi çıkarları uğruna sınıfta kaldı

Sabah.com.tr'ye konuşan Yazar Kahraman Tazeoğlu, bir kozmetik firmasının yaptığı yüzde 75 indirim sonrası birbirine giren kadınlara seslendi, "Aldığınız o ürünlerin çoğu İsrail üretimli ürünlerdi. O uğruna savaş verdiğin makyaj malzemesi senin vicdanının üstünü örtmeye yetecek mi? Beni ikna edecek bir yanıt verebilirlerse yazarlığı bırakacağım" dedi. Ünlülerin İsrail'in soykırımına sessiz kalmasına da sert çıkan Tazeoğlu, "Bu ülkenin sanatçıları maalesef üzerine düşenleri yerine getirmedi. Sınıfta kaldılar." ifadelerini kullandı.
ESENLER'DE FİLİSTİN'E DESTEK EYLEMİ
Sabah.com.tr, Esenler'de tek başına İsrail'i boykot eden genç bir kadına gösterilen tepkiyi kamuoyuna duyurmuş, bu görüntüler yoğun şekilde izlenmişti. Olayın ardından Esenler'de binlerce kişi genç kıza destek vermek, İsrail'e tepki göstermek için toplandı. Eyleme destek veren isimlerden biri de Yazar Kahraman Tazeoğlu'ydu. Tazeoğlu, sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"TÜM EDEBİYATÇI VE SANATÇILAR SORUMLU DAVRANMALI"
Tazeoğlu, "Her yazar, her edebiyatçı yaşadığı çağdan sorumludur. Ben de yaşadığı çağdan sorumlu bir edebiyatçı olarak bugün bu gıyabi cenaze namazını kılmak için buraya geldim." diyerek sanat camiasına seslendi:
Tüm edebiyatçı ve sanatçıların aynı sorumlulukta davranmalarını istiyorum, en azından bekliyorum. Yapmayanlar için çok üzülüyorum.
"BENİ İKNA EDERLERSE YAZARLIĞI BIRAKACAĞIM"
Tazeoğlu, bir kozmetik firmasının yaptığı indirim sırasında yaşanan izdiham ve kargaşayı hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti:
Mesela dün bir kozmetik marketi yüzde 75 indirim yaptı. İnsanlar o ürünleri alabilmek için birbirlerini yedi. Bu makyaj malzemelerinin çoğu İsrail menşeili idi. Ben şimdi o makyaj malzemesi uğruna saç saça baş başa giren Müslüman Türk kadınına sormak istiyorum. O uğruna savaş verdiğin makyaj malzemesi senin vicdanının üstünü örtmeye yetecek mi? Beni ikna edecek bir yanıt verebilirlerse yazarlığı bırakacağım
"SANAT CAMİAMIZ FİLİSTİN KONUSUNDA SINIFTA KALDI"
Tazeoğlu, ünlülerin, İsrail'in soykırım saldırılarını görmezden gelmesine sitem etti, sert ifadeler kullandı:
Acaba sponsorları İsrail olduğu için mi diye düşünmüyor değilim. Çünkü bir cesaret işidir, yürek işidir. Bu ülkenin sanatçıları maalesef üzerine düşenleri yerine getirmedi. Sınıfta kaldılar. Destek olmamalarının sebebi tamamen kendi çıkarlarını düşünmeleri. Ama bu dünyanın bir de öbür tarafı var, bir zahmet onu da düşünsünler istiyorum.
Ünlü Yazar Kahraman Tazeoğlu: "Uğruna savaştığın makyaj malzemesi, vicdanının üstünü örtecek mi?" | Video