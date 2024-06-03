Ünlü Yazar Kahraman Tazeoğlu: "Uğruna savaştığın makyaj malzemesi, vicdanının üstünü örtecek mi?" | Video
Sabah.com.tr’ye konuşan Yazar Kahraman Tazeoğlu, bir kozmetik firmasının yaptığı yüzde 75 indirim sonrası birbirine giren kadınlara seslendi, “Aldığınız o ürünlerin çoğu İsrail üretimli ürünlerdi. O uğruna savaş verdiğin makyaj malzemesi senin vicdanının üstünü örtmeye yetecek mi? Beni ikna edecek bir yanıt verebilirlerse yazarlığı bırakacağım” dedi. Ünlülerin İsrail’in soykırımına sessiz kalmasına da sert çıkan Tazeoğlu, “Bu ülkenin sanatçıları maalesef üzerine düşenleri yerine getirmedi. Sınıfta kaldılar.” ifadelerini kullandı.
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