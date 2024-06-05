TBB'de "kayyum" provokasyonu yapan DEM'li Ahmet Türk'e sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz

Ahmet Türk, yaptığı konuşmada, "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Özkan Çetinkaya ise solandan Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz kafanıza göre" diyerek Ahmet Türk'e sert bir tepki gösterdi.

Bu anlarda salonda sesler yükseldi ve Özkan Çetinkaya'nın sert tepkisi salonda taktir toplayarak alkışlandı.

Çetinkaya'nın tepkisinden sonra Ahmet Türk konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.