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Giriş Tarihi: 5.6.2024 20:26 Son Güncelleme: 5.6.2024 20:32

TBB'de "kayyum" provokasyonu yapan DEM'li Ahmet Türk'e sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yönetimini belirlemek üzere toplanan TBB Meclisi'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün kayyum atamalarını eleştirdiği konuşmasına Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya "Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

SABAH
TBB’de kayyum provokasyonu yapan DEM’li Ahmet Türk’e sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz

Ahmet Türk, yaptığı konuşmada, "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Özkan Çetinkaya ise solandan Biz kınamıyoruz, siz kınıyorsunuz kafanıza göre" diyerek Ahmet Türk'e sert bir tepki gösterdi.

Bu anlarda salonda sesler yükseldi ve Özkan Çetinkaya'nın sert tepkisi salonda taktir toplayarak alkışlandı.

Çetinkaya'nın tepkisinden sonra Ahmet Türk konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.

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TBB'de "kayyum" provokasyonu yapan DEM'li Ahmet Türk'e sert tepki: Biz değil, siz kınıyorsunuz
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