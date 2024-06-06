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Giriş Tarihi: 6.6.2024 14:37 Son Güncelleme: 6.6.2024 14:42

Bilal Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'nde dünyaya çok önemli Filistin mesajı: Bütün çocukların oynamaya hakkı var

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Etnospor festivalinin ilk gününde alanı tek tek gezerek etkinlikleri yerinde takip etti. Dünya kahvelerinin tanıtıldığı bölümü gezerken Filistin kahvesi standına uğrayan Bilal Erdoğan, sabah.com.tr mikrofonu aracılığıyla dünyaya çok önemli bir mesaj verdi: BÜTÜN ÇOCUKLARIN OYNAMAYA HAKKI VAR. Filistinli çocukların oynama imkanları dahi bulamayacak hale getirilişini kimsenin unutmaması gerekiyor…

SÜMEYYE KELLE
ELİFNUR ÖZTAYLAN
Bilal Erdoğan’dan Etnospor Kültür Festivali’nde dünyaya çok önemli Filistin mesajı: Bütün çocukların oynamaya hakkı var

6.Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, sabah.com.tr'ye değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, festival sırasında Filistin'deki soykırıma dair de mesajlar vermek istediklerini belirterek, "Bütün çocukların oynamaya hakkı var. Bombardıman altında Filistinli çocukların oynayamayacak duruma getirilmesini de kimsenin unutmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

6.ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ ATATÜRK HAVALİMANI'NDA BAŞLADI

6.Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalima'nında başladı. Etkinlik 4 gün boyunca sürecek. Festivalin ilk gününde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da sahadaydı. Erdoğan, stantları tek tek gezdi, çocuklarla bol bol sohbet etti.

BİLAL ERDOĞAN: BÜTÜN ÇOCUKLARIN OYNAMAYA HAKKI VAR

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, dünya kahvelerinin tanıtıldığı etkinlik alanını gezerken, Filistin kahvecisinde durarak kahve içti. Bu sırada ekibimizin röportaj talebini geri çevirmeyen Erdoğan, sabah.com.tr aracılığı ile dünyaya çok önemli bir mesaj iletti.

Erdoğan, "Biz bir festival yapıyoruz, bir kültürel paylaşımı canlı tutmamız gerekiyor dünyanın çeşitli coğrafyaları ve Anadolu'nun dört bir yanıyla… Bir yandan geçen yılki depremi hatırlamamız gerekiyor, orada hala bizim yaptığımız dayanışma obalarının devam eden yönleri var, onların el sanatlarını sergileyeceğiz. Bir taraftan da Filistin'de bir soykırım devam ederken, onu burada canlı tuttuğumuz bir bölümümüz var. Hem de Filistinli kardeşlerimizin kültürünü de burada tanıtacak birkaç şey olsun dedik. Bir tanesi kahve. Filistinli arkadaşlar burada tanıtım yapacaklar. Biz burayı çocukların festivali olarak gördüğümüz için, 'Bütün çocukların oynamaya hakkı var' mesajı vermek istiyoruz. Bombardıman altında Filistinli çocukların oynayamayacak duruma getirilmesini de kimsenin unutmaması gerekiyor. Bu festivalde yer vermeye çalıştığımız bir mesaj da bu." dedi.

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Bilal Erdoğan'dan Etnospor Kültür Festivali'nde dünyaya çok önemli Filistin mesajı: Bütün çocukların oynamaya hakkı var
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