Bilal Erdoğan’dan Etnospor Kültür Festivali’nde dünyaya çok önemli Filistin mesajı: Bütün çocukların oynamaya hakkı var

Erdoğan, "Biz bir festival yapıyoruz, bir kültürel paylaşımı canlı tutmamız gerekiyor dünyanın çeşitli coğrafyaları ve Anadolu'nun dört bir yanıyla… Bir yandan geçen yılki depremi hatırlamamız gerekiyor, orada hala bizim yaptığımız dayanışma obalarının devam eden yönleri var, onların el sanatlarını sergileyeceğiz. Bir taraftan da Filistin'de bir soykırım devam ederken, onu burada canlı tuttuğumuz bir bölümümüz var. Hem de Filistinli kardeşlerimizin kültürünü de burada tanıtacak birkaç şey olsun dedik. Bir tanesi kahve. Filistinli arkadaşlar burada tanıtım yapacaklar. Biz burayı çocukların festivali olarak gördüğümüz için, 'Bütün çocukların oynamaya hakkı var' mesajı vermek istiyoruz. Bombardıman altında Filistinli çocukların oynayamayacak duruma getirilmesini de kimsenin unutmaması gerekiyor. Bu festivalde yer vermeye çalıştığımız bir mesaj da bu." dedi.