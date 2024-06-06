CHP’de de ‘eş’ başkanlık!

DEM'i örnek alan CHP de adeta 'eş' başkanlık sistemini hayata geçirdi. MHP'den Korkuteli Belediye Başkan aday adayı olan ancak sicilindeki sorun nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen Hasan Caran, CHP'den aday adayı oldu. Ancak adli sicil kaydındaki sorunu çözemeyen Caran'ın belediye başkanlığı hayali suya düştü. Ancak CHP, bir türlü aday olamayan Hasan Caran'ın yerine eşi Saniye Caran'ı (29) aday gösterdi.Saniye Caran seçimi kazandı. Mazbatasını eşi Hasan Caran ile alan Saniye Caran her ne kadar Korkuteli Belediye Başkanlığı koltuğuna otursa da adeta 'eş' başkanlık sistemi devreye girdi. Saniye Caran ve eşi Hasan Caran, sabah evden birlikte çıkıp belediye binasına gelip başkanlık makamına birlikte oturmaya başladı.Başkanlık koltuğunda Saniye Caran otursa da tüm görüşme ve kabullerde yanında eşi Hasan Caran'ın olması dikkat çekmeye başladı. Adeta 'eş' başkan rolü üstlenen Hasan Caran'ın belediye ile iş yapan müteahhit ve firmalarla görüşmeleri eşi adına yapması tepki çekti. Caran çiftinin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı birlikte ziyaret etmesi de fotoğraflara yansıdı.