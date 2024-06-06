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Giriş Tarihi: 6.6.2024 18:55 Son Güncelleme: 6.6.2024 19:04

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'den ortak basın toplantısı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev’den ortak basın toplantısı

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Özbekistan'ın katılımıyla daha da güçlenen aile birliğimiz esasen Türkiye'nin Türk devletlerinin tek çatı altında toplanması için sürdürdüğü çabanın meyvesidir. Bugün ikili iş birliğimizin yanı sıra dünyanın içinden geçmekte olduğu zorlu meseleleri değerlendirdik. İsrail'in 8 aydır sürdürdüğü insanlık dışı saldırıları görüştük.

5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Konsey toplantısı vesilesi ile birçok anlaşmaya imza attık. Bu anlaşmalar iki ülke arasındaki iş birliği çeşitliliğini artıracak. İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımları artırmaları yönüne teşvik etmeyi sürdüreceğiz. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

Yaşasın Türkiye Özbekistan kardeşliği diyorum.

Mirziyoyev'in açıklamalarından satır başları...

Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'den ortak basın toplantısı
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