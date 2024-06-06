Son dakika! Başkan Erdoğan: Özbekistan'la ticari hedef 5 milyar dolar

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum." dedi. Erdoğan ayrıca Gazze'deki soykırıma da dikkat çektiği açıklamasında "İsrail'e silah ve cephane desteği veren ülkeler de bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir." diye ekledi. Mirziyoyev ise "Türkiye sadece kendi bölgesinde ve İslam dünyasında değil tüm dünyada söz sahibi bir ülke" ifadelerini kullandı. Ortak basın toplantısının ardından devlet nişanı törenine geçildi. Mirziyoyev'e Başkan Erdoğan tarafından devlet nişanı verildi.