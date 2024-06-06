Türkiye’nin kararlı duruşu sonuç verdi! PKK geri adım attı

PKK'nın Suriye kanadı PYD/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde 11 Haziran'da yapmayı planladığı yerel seçim ertelendi. PKK'dan yapılan açıklamada "Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK'ya başvuruda bulundu. Bu kapsamda, demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024'e ertelendi" açıklaması yaptı.

TÜRKİYE'NİN KARARLI DURUŞU SONUÇ VERDİ

Türkiye, ilk 30 Mayıs'ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi. Suriye'nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı.