DEM’li vekilden valiye alçak tehdit: Bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz

Hakkâri eski Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınmasını bahane ederek provokasyona kalkışan DEM'liler yeni bir skandala daha imza attı.
Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, İçişleri Bakanlığı'nca Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Ali Çelik'e yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" şeklinde tehditvari sözler kullandı.
Olaylar sırasında bazı milletvekillerinin polise taş attığı da ileri sürüldü.
TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLMİŞTİ!
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan DEM Parti eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış yargılandığı davada 19 yıl 6 ay hapis cezası aldı. DEM Partili eski Hakkâri Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın, güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda mağaralarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda isminin çıktığı belirtiliyor.