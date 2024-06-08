DEM Partililerden Hakkâri Valisi’ne tehdit

Hakkâri eski belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın hapis cezası ve görevden alınmasını protesto eden DEM Parti üyelerine polis müdahale ederken, DEM Parti'nin Hakkâri Milletvekili Vezir Coşkun Parlak'ın da aralarında bulunduğu göstericiler Hakkâri Valisi Ali Çelik'e tehditler savurdu. Göstericiler arasında yer alan bir kişi, İçişleri Bakanlığı'nca Belediye Başkanvekili olarak atanan Vali Ali Çelik'e yönelik "Eğer biz bu kentin valisini bu sokaklarda dolaştırırsak namerdiz. Kendisi bir adım atamayacak bu sokaklarda. Binlerce polis ordusuyla gezecek" şeklinde tehdit içerikli ifadeler kullandı. Olaylar sırasında bazı DEM'li milletvekillerinin çocuklarla birlikte polise taş attığı belirtildi. SABAH