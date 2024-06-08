Kâbe’de cuma huzuru

Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adayları, dün kutsal topraklarda cuma namazı kılmanın heyecanını yaşadı. Hacı adayları namaz vaktinden saatler önce Kâbe'ye akın etti. Mescid-i Haram ile bağlantılı caddeler sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Namazını Kâbe'de kılmak isteyen bazı hacı adayları yürümeyi tercih etti. Her ülkeden Müslümanlar omuz omuza cuma namazını eda etti.Bazı hacı adayları cuma namazını Mescid-i Haram'da kılmak için sabah namazından itibaren Kâbe'de ibadetlerini sürdürdü ve orada bekledi. Mescid-i Haram'da cuma namazını kılan bazı Müslümanlar gözyaşlarına hâkim olamadı. Hacı adayları 43 derecelik sıcak havaya rağmen ibadetlerini Kâbe'de huşu içinde yaptı. Güneşten korunmak için tavsiyelere uyan hacı adaylarının şapka ve kafa şemsiyesi kullandığı gözlemlendi. Kâbe'nin yakınlarındaki sokaklara çadır kuruldu. Cuma namazını Kâbe'de kılmak isteyen bazı hacı adayları, Harem-i Şerif alanının dolması nedeniyle namazlarını cadde ve sokaklarda eda etti.Bu yıl yaklaşık 5 milyon hacı adayı için hac vizesi verildi. Hac öncesi Mekke'ye ulaşan hacı adayları cuma ve vakit namazlarını Kâbe'de kılıyor. Müslümanlar İslamiyet'in yeryüzüne yayıldığı Mekke'de Allah'ın evinde cuma namazı kılmanın coşkusunu ve sevincini yaşıyor.Hacı adayları Filistinlilerin uğradığı zalimce saldırıların son bulması için de dualar etti. Milyonlarca Müslüman ellerini semaya açarak vahşi soykırımın bitmesi için Allah'a yakarıp gözyaşı döktü. Kâbe'yi tavaf sırasında Filistin'de yaşam savaşı veren Müslümanlar için Allah'tan yardım istendi.Kutsal topraklara çocukları ile birlikte gelen hacı adaylarının gözü arkada kalmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, hacı adaylarının kutsal topraklardaki mutluluğuna çocuklarını da ortak etmek amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği "Çocuk Kafilesi" projesinden bugüne kadar 48 çocuk yararlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da çocuklarla oyun oynadı, onlarla telbiye getirdi. Erbaş, çocukların zihinlerinde ömürleri boyunca unutamayacakları güzel anılar bırakmayı amaçladıklarını dile getirdi. Erbaş, "Çocuk Kafilesi projemiz inşallah önümüzdeki dönemlerde de devam edecek" diye konuştu.