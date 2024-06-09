Candaroğlu kavgası

Çanakkale'nin Lapseki ilçe Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı önceki gün gerçekleştirildi. Toplantı bitimine yakın 'Candaroğlu' kim tartışması çıktı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, ilçede son dönemde bütün vatandaşların konuştuğu Erdem Candaroğlu'nun kim olduğunu, Belediye Başkanı'nın yanında hangi sıfatla durduğunu, ne vasıfla geldiğini, her şeyin altından Candaroğlu çıktığını, kahvehanede insanların, 'Randevu alacağız Candaroğlu karşılıyor, Candaroğlu bizi içeri almıyor' dediğini, kim bu Candaroğlu diyerek Belediye Başkanı Atilla Öztürk'ten açıklamasını istedi. Bu sırada kapıyı vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu, AK Partili Meclis Üyesi Hakan Genç'e, 'Benim Candaroğlu' dedi. Diğer meclis üyelerinin Erdem Candaroğlu'nu dışarı çıkarmasıyla tartışma büyümeden son buldu.Yaşanan olayın ardından açıklamada bulunan AK Partili Lapseki Belediye Meclis Üyesi Hakan Genç, "Belediye Meclis toplantısı bitmeye yakın kendim de esnaf olduğum için işyerimin yanındaki kahvehaneyi ziyaret ettim. Bu herkesin konuştuğu bir konu. Vatandaşlar, ne zaman Başkan'dan randevu almak istesek Erdem Candaroğlu telefonu açıyor. "Ya randevu veriyor ya da sonraki zamanlara aktarıyor" diyor. Sabah işyerime vatandaşlar geldi. Kıyı kenar çizgisiyle ilgili bir problem vardı. Her zaman başkanın yanında, her şeye müdahale ediyor. Ben de ne vasıfta olduğunu sordum. Görevi nedir, ne amaçla devamlı sizin her şeyinize o bakıyor diye. Dışarıdan büyük bir öfke ile kapıya yumruk atarak girdi, "Erdem Candaroğlu benim" dedi. Ondan sonra arkadaşlar onu dışarı çıkardı.Bu bir meclis toplantısı, meclis Lapseki'nin namusudur. Böyle şeylerin olmaması lazım. Başkan ise sessiz kaldı. Bir şey diyemedi. "Arkadaşım" dedi ama yani hiçbir vasfı yok. Hiçbir vasfı olmayan adamın orada gezmesi doğru değil. İlk defa mecliste böyle hiç tasvip etmediğim olaylar oldu. Yakıştıramadım" dedi. AK Partili Genç, Erdem Candaroğlu ile Belediye Meclis toplantısında yaşadığı tartışma sonrası konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Tartışmanın ardından AK Partililer önceki gün Lapseki Belediyesi önünde bir basın açıklaması düzenleyerek, meclis toplantısında kapıyı vurarak içeri giren Erdem Candaroğlu'na ve bu olaya tepkisiz kalan İyi Partili Belediye Başkanı Atilla Öztürk'e tepki gösterdi. AK Parti Lapseki ilçe Başkanı Hasan Engin'in de hazır bulunduğu basın açıklamasında AK Parti Lapseki Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Filiz Özer Teoman yaptığı açıklamada bu davranışın takdirini Lapseki halkına bıraktıklarını belirterek, "Lapseki halkı adına şuursuzca yapılan bu hareketin hesabının sorulması için gerekli kurum ve kuruluşlara şikayetlerde bulunacağız. Konunun da takipçisi olacağız" dedi. İHA