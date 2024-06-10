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Giriş Tarihi: 11.6.2024 00:39

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan BMGK'nin "Gazze'de ateşkes" kararına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) "Gazze'de ateşkes" karar tasarısının kabul edilmesine ilişkin, "BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç’tan BMGK’nin Gazze’de ateşkes kararına ilişkin açıklama

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"BMGK'de 'ateşkes' oylamasında çıkan sonuç, her ne kadar geç kalınmış bir karar olsa da memnuniyet vericidir. Bu kararın bir an evvel yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlaması için uluslararası desteğin acilen sağlanması gerekmektedir. Gazze'de aylardır devam eden zalimliğin ve insanlık dışı soykırımın sona ermesi için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız."

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan BMGK'nin "Gazze'de ateşkes" kararına ilişkin açıklama
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