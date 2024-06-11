Başkan Erdoğan’dan bayram öncesi yoğun diplomasi trafiği! Masada ’Gazze’ olacak

G7'DE GÜÇLÜ MESAJ

Erdoğan, 14 Haziran'da ise İspanya'dan İtalya'ya geçerek G-7 zirvesine katılacak. Ev sahibi olan İtalya kapsayıcı olmak ve dünyanın sorunlarına yönelik daha geniş perspektif yakalamak için G-7 ülkelerinin dışında Türkiye başta olmak üzere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin liderlerini de zirveye davet etti.

Gazze'de yaşananlar İspanya'da olduğu gibi İtalya'daki G-7 zirvesinin de gündemindeki önemli başlıklardan biri olacak. Erdoğan, dünya liderlerine, bölgede atılması gereken adımları anlatacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında, devlet ve hükümet başkanlarıyla baş başa görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.