Haberler Gündem Haberleri İmam Hatipliler vicdanın sesi oldu
Giriş Tarihi: 12.6.2024

İmam Hatipliler vicdanın sesi oldu

İmam Hatipliler vicdanın sesi oldu
Rize'de lise öğrencileri ve öğretmenleri, İsrail'i protesto için sessiz yürüyüş düzenledi. Şehit Onur Kılıç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizlerle Sahil Camii önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün sonunda Filistinliler için dua edildi

ENKAZDA MÜZİK
Öte yandan dün Filistinli tıp öğrencisi Rafah Nasser'in Gazze'de enkazların arasında çocuklara gitar çaldığı görüntüler yürekleri ısıttı.
ARKADAŞINA GÖNDER
İmam Hatipliler vicdanın sesi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA