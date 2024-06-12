İmam Hatipliler vicdanın sesi oldu

Rize'de lise öğrencileri ve öğretmenleri, İsrail'i protesto için sessiz yürüyüş düzenledi. Şehit Onur Kılıç Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizlerle Sahil Camii önünden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün sonunda Filistinliler için dua edildiÖte yandan dün Filistinli tıp öğrencisi Rafah Nasser'in Gazze'de enkazların arasında çocuklara gitar çaldığı görüntüler yürekleri ısıttı.