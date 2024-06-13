Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İspanya’da çok net Gazze mesajı: Alınan kararlar uygulamaya geçmeli

İspanya kararlı bir şekilde Ukrayna ve Filistin'de barışı destekliyor. Son olarak aramızdaki kültürel ve bilimsel işbirliğine değinmek istiyorum. Bu alanda çok iyi ilişkileri sürdürmeye devam ediyoruz. Bu konuda da yapmış olduğumuz kültürel diyalog ve anlaşmayı 2025'te kutlayacağız. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Çok farklı konuları ele aldık. İkili ilişkileri ele aldık. Ekonomi, bilimsel ve teknoloji, uzay alanı, ormanlar gibi... İlişkimizin dinamiğini geliştiren konualr olarak yansıyor.

"20 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ YAKALAMAKTAYIZ"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Sanchez ile Türkiye-İspanya 8. Hükümetlerarası Zirve nedeniyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum.