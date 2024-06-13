Video Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'da çok net Gazze mesajı: Alınan kararlar uygulamaya geçmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'da çok net Gazze mesajı: Alınan kararlar uygulamaya geçmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya'da çok net Gazze mesajı: Alınan kararlar uygulamaya geçmeli

13.06.2024 | 16:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İkili görüşmelerde, Gazze başta olmak üzer Filistin topraklarında yer alan gelişmeleri ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya'nın Gazze tutunumunun henüz Filistin'i tanımayan ülkelere de örnek teşkil etmesini temenni ederim. Tanıma kararı çok mühimdir, bu tutum örnek olmalı." ifadelerini kullandı. Gazze için alınan kararların önemli olduğunu söyleyen cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alınan kararlar kağıtta kalmamalı, uygulamaya geçmeli. BM İsrail'e gerekli baskıyı yapmalı." dedi.

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