Çiğli Belediyesi önünde direniş

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi'nde çalışan 100'ün üzerinde işçi, hafta başında iş akitlerinin sona erdirildiğine ilişkin cep telefonlarına gelen SMS mesajı ile büyük şok yaşadı. Pazartesi gününden itibaren belediye binası önünde toplanan işçiler, sık sık 'Bize ekmek yoksa size huzur yok', 'Bu daha başlangıç mücadeleye devam' sloganları attı. İşçiler adına basın açıklaması yapan DİSK Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, dün itibarıyla Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin sayısının 147'ye yükseldiğini söyledi. İşten atılan işçiler belediye önünde direniş başlatırken işten çıkarmaların bayram sonrası da devam edeceği öne sürüldü. Yaşananları protesto eden belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 8 No'lu Şube belediye önünde basın açıklaması yaptı.Gümüştekin işten çıkarılan işçiler arasında hamile olan, yeni doğum yapan ve raporlu olan işçilerin de bulunduğunu söyledi. İş akitlerine son verilen işçilerin hiçbirisinin bankamatik çalışan olmadığını belirten Gümüştekin iş akitleri sona erdirilen işçilerin bir an önce işlerine iade edilmesini istedi. Gümüştekin, Çiğli Belediyesi işçileri olarak işe geri dönene kadar direnişe başladıklarını açıkladı. Gümüştekin, "Sayın Belediye Başkanı'na buradan sesleniyoruz; bizlerin ve geleceğimiz olan çocuklarımızın tek geçim kaynağı buradan aldığımız maaşımızdır. Bizi işten çıkarmak demek, bizim için hayati önem taşıyan ve tek geçim kaynağımız olan maaşlarımızın elimizden alınması demek, çocuğumuzun ekmeğinin kesilmesi, geleceğinin karartılması demektir. Biz işimize aşımıza dönene kadar mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Öte yandan işçiler belediye önünde eylem yaparken, Başkan Onur Emrah Yıldız'ın Ankara'ya gittiği ve Anıtkabir'i ziyaret ettiği öğrenildi.