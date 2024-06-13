SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in sözlerine tepki: Siyasi saldırganlıktır

CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR

Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sn Özel'in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.