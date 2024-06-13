Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine tepki: Siyasi saldırganlıktır
Giriş Tarihi: 13.6.2024 15:53 Son Güncelleme: 13.6.2024 16:16

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine tepki: Siyasi saldırganlıktır

Son dakika haberi: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel’in Cumhur İttifakı bileşenlerine “suç ortağı” demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır." açıklamasında bulundu.

SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Özgür Özel’in sözlerine tepki: Siyasi saldırganlıktır

Son dakika haberi! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'na yönelik 'suç ortağı' şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

SİYASİ SALDIRGANLIKTIR

CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel'in Cumhur İttifakı'nın birliğinde ve bütünlüğünde bir sorun olduğunu düşünmesi beyhude bir yaklaşımdır. Sn Özel'in Cumhur İttifakı bileşenlerine "suç ortağı" demesi ise siyasi nezaket atmosferine yakışmayan saygısız bir siyasi saldırganlıktır.

CUMHUR İTTİFAKI YOLUNA DEVAM ETMEKTEDİR

Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedir ve her türlü saldırganlığa siyaset ve hukuk zemininde cevap verecek güçtedir. Sn Özel'in Cumhurbaşkanımızın iade-i ziyareti sonrasında bu şekilde yakışıksız bir açıklama yapmasını, yürüttüğü siyasete dönük olarak CHP içinde meydana gelen rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz.

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SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine tepki: Siyasi saldırganlıktır
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