Cezaevlerinde en fazla uyuşturucu suçlusu var

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na sunum yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, cezaevlerindeki son duruma ilişkin istatistikleri paylaştı. Buna göre, 403 cezaevinde 322 bin 770'i erkek olmak üzere toplam 340 bin 268 hükümlü ve tutuklu bulunuyor. Cezaevlerindeki hükümlü oranı yüzde 83.95; tutuklu oranı ise yüzde 16.05. Bunların 14 bin 345'i kadın ve 3 bin 153'ü de çocuk. 34 cezaevinin projesi devam ederken, 26 cezaevi inşaat aşamasında.2024'te 16, 2025'te ise 8 cezaevinin hizmete alınması öngörülüyor. Cezaevindeki suç profilleri ise şöyle: Cinsel suçlar 20.788 (yüzde 6), terör 21.934 (yüzde 7), firar 22.444 (yüzde 7), mala zarar verme 31.177 (yüzde 9), kasten öldürme 37.081 (yüzde 11) konut dokunulmazlığını ihlal 39 bin 341 (yüzde 12) dolandırıcılık 20.171 (yüzde 4), ateşli silahlar kanununa muhalefet 28.345 (yüzde 8), yağma 27.144 (yüzde 8), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma 16 bin 383, uyuşturucu suçları 119.822 (yüzde 36), hırsızlık 82 356 (yüzde 28).