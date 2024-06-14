DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün eylemlerini paylaşarak propagandasını yapan iki şüpheliyi tespit etti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda R.T.P. ve B.N.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgüte ait bazı dokümanların da ele geçirildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.