Video Yaşam DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video
DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video

DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video

14.06.2024 | 11:58

Konya’da sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün eylemlerini paylaşarak propagandasını yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün eylemlerini paylaşarak propagandasını yapan iki şüpheliyi tespit etti. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bulundukları adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda R.T.P. ve B.N.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgüte ait bazı dokümanların da ele geçirildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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