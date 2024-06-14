DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Konya’da sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütünün eylemlerini paylaşarak propagandasını yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen her iki şüphelide tutuklandı.
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