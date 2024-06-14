Deprem sonrası “Baraj çatladı” yalanını yaymıştı: Oğuzhan Uğur’a hapis istemi!

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un 6 Şubat depremi sonrası barajların çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu. O paylaşım sonrası Uğur hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. O soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Oğzuhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir'in "Basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.

O PAYLAŞIMA DAVA AÇILDI

İddianamede, sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un, sahibi olduğu 'BaBala TV' isimli hesabından 6 Şubat 2023'de meydana gelen 2 büyük depremin ertesi günü Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın patladığı ve Hatay Antakya Yarseli Barajı'nın çatladığı yönünde paylaşımı yer aldı. İddianamede, 8 kişi 'müşteki' sıfatıyla yer alırken Oğuzhan Uğur, Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir ise 'şüpheli' olarak yer aldı.

İFADESİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Şüpheli Oğuzhan Uğur'un ifadesine yer verilen iddianamede, söz konusu hesaptan paylaşımları kendi ekibinin yaptığını belirttiği, depremde gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi. Uğur ifadesinde, "Biz ekiple çalışmadan önce teyidi alınmayan hiçbir paylaşımı Twitter'dan paylaşmamaları konusunda uyardık. Paylaşımların ardından böyle bir infial bilgisi bize geldikten sonra yaptığımız kontrollerden sonra yapılan paylaşımların ses kaydı ve teyidine ulaşıldı. Bu şahıs, telefon konuşma ekibinde bulunan şüpheli Ercan Özdemir'dir. Bilgiler edinilmiş, bu teyitten sonra Yarseli Barajı'na ilişkin tweet atılmış" dediği yer aldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tweeti atan kişinin şüpheli Özdemir olduğunu iddia eden Oğuzhan uğur, "Nurdağı'na ilişkin tweeti kim attı bilmiyorum. Atılan tweetler 7 Şubat tarihinde olmasına rağmen halkın galeyana getirilmesi ve kaçış görüntülerinin 11 Şubat tarihine ait olması bizim bir infiale sebep olma amacına sahip olmadığımızın göstergesidir. Hesaptan yapılan 3 paylaşımı ben yapmadım. Günlerce uykusuz kalan ve yardım etme amacı taşıyan ekip var. Bölge için milyonlarca lira para toplanmasına destek olduk. Tek amacımız depremde mağdur olan bölge halkına yardım etmek'' dediği iddianamede belirtildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Savcılık, iddianamede, BaBaLa TV adlı sosyal medya hesabından kamu barışını bozmaya elverişli şekilde, gerçeğe aykırı olarak paylaşımların yapıldığı, sosyal medya hesabının kullanıcısının Oğuzhan Uğur olduğu, şüpheli Uğur'un ifadesinden bir süre sonra avukatı aracılığıyla sunduğu dilekçesinde tweetlerin şüpheli Kaan Kayacan tarafından paylaşıldığını belirttiği, şüpheli Kayacan'ın ise bu hususu hatırlamadığını söylediği kaydedildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.