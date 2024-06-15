Son dakika: Tüm detaylar SABAH farkıyla… İstanbul Emniyet Müdürü’nden örnek müdahale…

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sol kapılarının üzerine sprey boyayla SMA yazdığı aracını dikey bir şekilde park ederek yolu kapatan ve gözaltına alınan R.C.Ç.'nin İstanbul Emniyeti'ndeki yasal işlemleri sürüyor. R.C.Ç.'nin Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği'nde ifadesi alınıyor. Arka koltuğunda büyük ve şüpheli bir koli bulunan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çift yönlü olarak trafiğe kapatılmasına yol açan aracın sürücüsünün elinde kırmızı kablolu bir pim olması üzerine İstanbul Emniyeti teyakkuza geçmiş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yarım saati aşkın bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatılmış ve sürücü R.C.Ç. olay yerine giden polislerin müzakeresi sonucunda ikna edilerek gözaltına alınmıştı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İstanbul Emniyet Müdürü'nden müdahale kamera

Olayla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Aracı kullanan R.C.Ç. adlı şahsın 1.5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir" açıklamasını yaptığı sürücünün müzakere esnasında kendisini ikna etmek isteyen polislere; SMA Hastaları için devletin yardımda bulunmasını söylediği ve devlet büyüklerinden birisiyle görüşmek istediğini belirttiği ortaya çıkmıştı.