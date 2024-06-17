Son dakika! Başkan Erdoğan: İsrail utanç verici katliamlar yapıyor

"İSRAİL UTANÇ VERİCİ KATLİAMLAR YAPIYOR"

"Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı, bir bayramı daha yine buruk geçiriyor; barışa hasret bir şekilde geçiriyor. Barışa hasret bir şekilde geçiriyor.

İsrail utanç verici katliamlar yapıyor. Gazze'deki katliama tepki göstermek insanlık vazifemiz. Dünya İsrail'e set çekmek zorunda. Kalıcı barışın tesisi için imkanlarımızı seferber ettik. Soykırım sorumluları hesap vermeli.

Siyasi ömrünü uzatmak için kendi vatandaşları dahil tüm bölgeyi ateşe atan Netanyahu yönetiminin durdurulmasının şart olduğunu her fırsatta söylüyoruz.