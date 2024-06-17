Son dakika! Başkan Erdoğan: İsrail utanç verici katliamlar yapıyor

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Teşkilatı ile bayramlaşma programında konuştu. İsrail'in Gazze'de utanç verici katliamlar yaptığını belirten Başkan Erdoğan, "Gazze'deki katliama tepki göstermek insanlık vazifemiz. Dünya İsrail'e set çekmek zorunda" dedi. Erdoğan, İslam dünyasının Gazze konusunda yekvücut halinde hareket etmesi gerektiğini söyledi, "Kalıcı barışın tesisi için imkanlarımızı seferber ettik. Soykırım sorumluları hesap vermeli." ifadelerini kullandı.