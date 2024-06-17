Namaz kılanlara küfür etti ‘mizah’ dedi

İstanbul Fatih'te geçtiğimiz gün bir caminin avlusunda cuma namazı için saf tutanları kayda alıp, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklanan M.D.A.'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde yaklaşık 5-6 ay önce Telegram üzerinden bir mizah grubuna katıldığını söyleyen M.D.A., "Ben mizah amaçlı böyle bir şey yaptım. Konunun bu aşamaya geleceğini bilmiyordum. Bu durumdan dolayı çok pişmanım. Atılı suçlamayı anlattığım haliyle kabul ediyorum" diye konuştu.